Американский госсекретарь Марко Рубио решил, что борьбу с теневым флотом следует сосредоточить в Европе, учитывая её географическую близость к России.
«Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневым флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним», — отметил он в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос о мерах против теневого флота.
Рубио также подчеркнул, что появление теневого флота напрямую связано с введёнными антироссийскими санкциями, и США заинтересованы в их дальнейшем поддержании и применении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Европейский союз часто использует термин «теневой флот», который даже не существует в международном морском праве.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика Запада нацелена на сдерживание и ослабление России, что является долгосрочной стратегией. Он также добавил, что сейчас агрессивную политику ведет вовсе не Россия, а страны Запада. По его словам, сторонники теории о якобы агрессии РФ не замечают, что делают сами.