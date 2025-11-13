Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика Запада нацелена на сдерживание и ослабление России, что является долгосрочной стратегией. Он также добавил, что сейчас агрессивную политику ведет вовсе не Россия, а страны Запада. По его словам, сторонники теории о якобы агрессии РФ не замечают, что делают сами.