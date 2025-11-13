Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио призвал Европу бороться с теневым флотом из-за его близости к России

Появление теневого флота связано с антироссийскими санкциями, отметил Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио решил, что борьбу с теневым флотом следует сосредоточить в Европе, учитывая её географическую близость к России.

«Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневым флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним», — отметил он в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос о мерах против теневого флота.

Рубио также подчеркнул, что появление теневого флота напрямую связано с введёнными антироссийскими санкциями, и США заинтересованы в их дальнейшем поддержании и применении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Европейский союз часто использует термин «теневой флот», который даже не существует в международном морском праве.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика Запада нацелена на сдерживание и ослабление России, что является долгосрочной стратегией. Он также добавил, что сейчас агрессивную политику ведет вовсе не Россия, а страны Запада. По его словам, сторонники теории о якобы агрессии РФ не замечают, что делают сами.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше