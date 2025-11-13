Ричмонд
Трамп утром подпишет одобренный Конгрессом проект и завершит рекордный шатдаун

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, обеспечивающий финансирование работы федерального правительства до 30 января 2026 года. Ранее документ прошёл через Сенат. Трансляцию голосования вела пресс-служба палаты.

Теперь законопроект отправят президенту США Дональду Трампу. Подписание этого документа завершит шатдаун и восстановит финансирование работы федерального правительства.

«В 21:45 [05:45 мск] президент подпишет поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — указано в сообщении администрации президента.

Как сообщал Life.ru, 10 ноября законопроект получил одобрение в верхней палате Конгресса. После этого представители правящей Республиканской партии и оппозиционной Демократической партии достигли соглашений. Это позволило преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

