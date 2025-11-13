Ричмонд
Лавров прокомментировал свой джемпер с надписью СССР на саммите в Анкоридже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свой внешний вид на саммите в Анкоридже, где он появился в джемпере с надписью «СССР».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свой внешний вид на саммите в Анкоридже, где он появился в джемпере с надписью «СССР».

В ответ на вопрос журналиста глава МИД РФ отметил, что гордится страной, в которой родился и вырос, подчеркнув, что Россия является правопреемником Советского Союза и имеет тысячелетнюю историю.

Лавров добавил, что также обладает футболкой с гербом Российской империи, однако это не означает стремления к её восстановлению. Министр акцентировал внимание на непрерывности развития и укрепления Российского государства на протяжении всей его истории, объединяющей русский и другие народы страны.

В заключение Лавров констатировал, что, в отличие от Запада, где чувство патриотизма, по его мнению, ослабевает, для россиян верность Родине остается частью «генетического кода».

Ранее сообщалось, что Лавров раскрыл статистику обмена телами погибших военных с Украиной.

