«Украина ничего не способна сделать»: в МИД РФ ответили на заявление Киева о прекращении переговоров с Москвой

«Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала», — указал посол.