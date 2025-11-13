Россия исчерпала все возможности для продолжения переговоров с Украиной, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Таким образом он прокомментировал заявление киевской стороны о полной остановке мирного диалога.
Дипломат подтвердил, что переговоры фактически заморожены уже более 100 дней. По его словам, Москва приложила максимальные усилия, чтобы диалог продолжался, однако Украина его целенаправленно блокировала.
«Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала», — указал посол.
Мирошник отметил, что изначально Киев действовал чужими руками, распространяя нарратив о нежелании России идти на мир. Сейчас, считает посол, украинская сторона была вынуждена открыто признать собственную неспособность к конструктивным шагам в рамках переговорного процесса.
«Но по факту сейчас они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса», — констатировал он.
Напомним, украинская сторона в лице заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы официально объявила о прекращении мирных переговоров с Россией до конца года. Свое заявление дипломат сделал в интервью изданию The Times, констатировав, что прошедшие в этом году раунды якобы завершились практически безрезультатно.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что недоговороспособность, которую показывает киевский режим, играет самую главную роль в урегулировании конфликта на Украине.
Прежде специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине может наступить очень скоро, если удастся дипломатически согласовать три ключевых вопроса — территориальный статус, гарантии безопасности для Украины и её нейтралитет.