«Россия на коленях». На Западе раскрыли, как остановить конфликт с Украиной

«Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя», — говорится в статье.