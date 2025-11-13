МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Чтобы на Украине восторжествовал мир, необходимо, чтобы западные лидеры изменили свою позицию в отношении России, утверждается в публикации издания Strategic Culture.
«Очевидно, что санкции не могут остановить конфликт на Украине. Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя», — говорится в статье.
При этом авторы материала отмечают, что западные санкции в отношении Москвы эффектно провалились, а попытки организовать изъятие российских замороженных средств в пользу Украины свидетельствуют о том, что Евросоюз сам себя загнал в угол.
«Для ЕС рассмотрение вопроса о краже российских конфискованных активов не является стратегией. Это провал управления на многих уровнях, но легко понять, почему Зеленский все еще в игре, поскольку деньги с Запада обеспечивают ему минимальное количество военного корма, чтобы поддерживать весь этот цирк», — подчеркивается в публикации.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.