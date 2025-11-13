Лавров раскрыл причину срыва саммита Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что перенос саммита между президентами России и США в Будапеште мог быть связан с «подковёрными докладами», полученными американским лидером Дональдом Трампом.
Глава МИД РФ отметил, что не обладает информацией о происхождении этих документов, но подчеркнул, что все контакты с американскими коллегами до отмены саммита носили информативный и конструктивный характер.
По словам Лаврова, информация о «неготовности» России к переговорам была запущена изданием Financial Times, которое исказило суть и последовательность событий, чтобы отклонить Трампа от первоначального дипломатического курса. Министр подтвердил готовность Москвы провести саммит в Будапеште при условии его опоры на тщательно проработанные итоги встречи в Аляске и добавил, что контакты между двумя странами продолжаются.
«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю», — заявил Лавров.
Интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова итальянской газете Corriere della Sera, опубликованно на сайте МИД России.
