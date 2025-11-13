Ричмонд
Кремль ответил на промилитаристскую политику Европы: что сказал Песков

Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

В Европе доминирует промилитаристский настрой. Подобное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Life.

«Очень такие промилитаристские настроения в европейских странах. Такая атмосфера действительно есть, это плохо», — высказался Песков.

По его словам, Москва осознает исходящую опасность, что обуславливает принятие превентивных мер. Однако их конкретное содержание Песков не раскрыл.

Напомним, что о возможной войне Европы с Россией СМИ писали не раз. Накануне сербский лидер Александр Вучич заявил, все государства ведут подготовку к потенциальному военному конфликту между Европой и Россией, вероятность которого становится все более явной.

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — сказал Вучич телеканалу Pink TV.

Официальная Москва тогда сообщила, что рост военных бюджетов ряда стран нанесет ЕС больше ущерба, чем пользы.

«Наше видение совпадает [с Белградом]», — подчеркнул Песков.

Сербский глава ответил на заявления начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона. Он недавно заявил о необходимости подготовить французскую армию к возможному столкновению с Россией в ближайшие 3−4 года.

Кроме этого, Мандон акцентировал, что французские военные проводят регулярные масштабные учения в рамках подготовки к возможному конфликту.

Ранее американский экономист Майкл Хадсон напомнил, что политика европейских лидеров и представителей Североатлантического альянса направлена на превращение украинского конфликта в масштабное противостояние с Россией.

Как прогнозировал Песков, количество украинцев, выступающих за мир в соответствии с российскими предложениями, продолжит увеличиваться, даже с учетом давления и запугивания.

До этого представитель Кремля также отметил, что украинцы начинают понимать реальное положение вещей в конфликте. Несмотря на целенаправленную работу по созданию антироссийских настроений.

