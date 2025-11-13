В Европе доминирует промилитаристский настрой. Подобное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Life.
«Очень такие промилитаристские настроения в европейских странах. Такая атмосфера действительно есть, это плохо», — высказался Песков.
По его словам, Москва осознает исходящую опасность, что обуславливает принятие превентивных мер. Однако их конкретное содержание Песков не раскрыл.
Напомним, что о возможной войне Европы с Россией СМИ писали не раз. Накануне сербский лидер Александр Вучич заявил, все государства ведут подготовку к потенциальному военному конфликту между Европой и Россией, вероятность которого становится все более явной.
«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — сказал Вучич телеканалу Pink TV.
Официальная Москва тогда сообщила, что рост военных бюджетов ряда стран нанесет ЕС больше ущерба, чем пользы.
«Наше видение совпадает [с Белградом]», — подчеркнул Песков.
Сербский глава ответил на заявления начальника Генерального штаба французских вооруженных сил, генерала Фабьена Мандона. Он недавно заявил о необходимости подготовить французскую армию к возможному столкновению с Россией в ближайшие 3−4 года.
Кроме этого, Мандон акцентировал, что французские военные проводят регулярные масштабные учения в рамках подготовки к возможному конфликту.
Ранее американский экономист Майкл Хадсон напомнил, что политика европейских лидеров и представителей Североатлантического альянса направлена на превращение украинского конфликта в масштабное противостояние с Россией.
Как прогнозировал Песков, количество украинцев, выступающих за мир в соответствии с российскими предложениями, продолжит увеличиваться, даже с учетом давления и запугивания.
До этого представитель Кремля также отметил, что украинцы начинают понимать реальное положение вещей в конфликте. Несмотря на целенаправленную работу по созданию антироссийских настроений.