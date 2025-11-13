Ричмонд
На Западе назвали единственный способ прекращения конфликта на Украине

Согласно публикации издания Strategic Culture, достижение мира на Украине требует кардинального изменения позиции западных лидеров в отношении России.

В материале утверждается, что санкции не способны прекратить конфликт, а для его урегулирования необходимо отказаться от ошибочного представления о том, что «Россия стоит на коленях» и не может поддерживать свою военную стратегию.

Авторы подчёркивают, что западные санкции против Москвы потерпели провал, а рассмотрение вопроса о конфискации российских активов свидетельствует о том, что Евросоюз загнал себя в тупик.

В публикации также отмечается, что для ЕС подобные меры не являются стратегией, а отражают системный управленческий кризис, в то время как западное финансирование позволяет украинскому руководству лишь минимально поддерживать боевые действия.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали пять возможных сценариев для Украины и ЕС.

