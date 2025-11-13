Олейник: после Миндича под удар НАБУ попадут Ермак и сам Зеленский

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после удара по другу Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу может ударить по главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
«НАБУ зашло не с козырей. Козырями будут Ермак и сам Зеленский», — сказал экс-нардеп.
Олейник, говоря о возможности предъявления подозрений Ермаку, секретарю СНБО Украины Рустему Умерову, главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, отметил, что для снижения коррупции Зеленскому нужно посадить трех ближайших друзей.
«Многолетний премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю как-то сказал интересную вещь, отвечая на вопрос, как ему удалось победить коррупцию. Он сказал: “Начните с того, что посадите трёх своих друзей”. Зеленский пошел по-другому пути, он начал спасать трех ближайших друзей. Он пытался спасти бывшего вице-премьера Чернышова и даже принял закон о переподчинении НАБУ, но ему ударили по рукам. Сейчас Миндича спас, потому что тот успел уехать. Но это временное спасение, ему же предъявили подозрение. Третий дружок — Ермак. Он на днях вышел в эфир и сказал, что есть некие жулики, которые, прикрываясь его именем и именем его брата, что-то обещают и берут деньги. Всегда были такие истории, но Ермак вылез почему-то именно сейчас. Я думаю, это неслучайно. Во-первых, его брат торговал должностями. НАБУ, возможно, обратили внимание на него, как на “кошелек”», — сказал Олейник.
Ермак будет следующим после Миндича, убежден экс-нардеп.
«Ермак с удовольствием все расскажет про Зеленского. Сидеть же никому не хочется», — подчеркнул Олейник.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что коррупционное дело в сфере энергетики на Украине является началом конца для режима Владимира Зеленского.