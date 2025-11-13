Олейник: после Миндича под удар НАБУ попадут Ермак и сам Зеленский

«Многолетний премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю как-то сказал интересную вещь, отвечая на вопрос, как ему удалось победить коррупцию. Он сказал: “Начните с того, что посадите трёх своих друзей”. Зеленский пошел по-другому пути, он начал спасать трех ближайших друзей. Он пытался спасти бывшего вице-премьера Чернышова и даже принял закон о переподчинении НАБУ, но ему ударили по рукам. Сейчас Миндича спас, потому что тот успел уехать. Но это временное спасение, ему же предъявили подозрение. Третий дружок — Ермак. Он на днях вышел в эфир и сказал, что есть некие жулики, которые, прикрываясь его именем и именем его брата, что-то обещают и берут деньги. Всегда были такие истории, но Ермак вылез почему-то именно сейчас. Я думаю, это неслучайно. Во-первых, его брат торговал должностями. НАБУ, возможно, обратили внимание на него, как на “кошелек”», — сказал Олейник.