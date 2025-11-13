В России новую политику премьера Японии назвали реваншизмом и ревизионизмом

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити взяла курс на политику реваншизма.
Об этом в интервью РИА «Новости» заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, неясно, как подобная линия может сочетаться с заявлениями Такаити о желании нормализовать отношения между Москвой и Токио.
Накануне депутат нижней палаты японского парламента Нобуюки Фукусима призвал к независимой от США внешней политике. По его мнению, именно это позволит улучшить отношения с Россией.
В конце октября Такаити, выступая в парламенте после вступления в должность, подчёркивала намерение продолжить линию на урегулирование вопроса так называемых северных территорий и заключить мирный договор с Россией. При этом она заявила, что Япония не изменит позицию по Украине и продолжит критиковать действия Москвы.
Позже МИД России объявил, что в ответ на санкции Токио вводятся ограничения на въезд в страну для ряда японских журналистов, профессоров и других общественных деятелей.
