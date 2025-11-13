В России новую политику премьера Японии назвали реваншизмом и ревизионизмом

В конце октября Такаити, выступая в парламенте после вступления в должность, подчёркивала намерение продолжить линию на урегулирование вопроса так называемых северных территорий и заключить мирный договор с Россией. При этом она заявила, что Япония не изменит позицию по Украине и продолжит критиковать действия Москвы.