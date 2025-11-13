Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто счёл коррупцию на Украине поводом для прекращения помощи ЕС

Крупный коррупционный скандал, разгоревшийся в окружении Владимира Зеленского, должен стать для Евросоюза сигналом прекратить выделение Киеву новых субсидий и кредитов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа», — написал политик в своих соцсетях.

По словам дипломата, коррупция на Украине продолжает процветать. Сийярто подчеркнул, что никто до сих пор не увидел точного отчёта о расходовании средств, полученных от ЕС.

Министр добавил, что Будапешт не намерен участвовать в инициативах Евросоюза, предполагающих выделение Украине новых субсидий и займов. Сийярто также выразил мнение, что продолжение финансирования Киева в нынешних условиях является «абсурдным и безответственным решением».

Как сообщал Life.ru, 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пришли детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря влиянию бизнесмена тот пришёл к власти. Однако Миндич за несколько часов до облавы сбежал в другую страну. Причём, на законных основаниях. В окружении Зеленского началась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше