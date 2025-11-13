Сийярто счёл коррупцию на Украине поводом для прекращения помощи ЕС

Как сообщал Life.ru, 10 ноября в дом к украинскому бизнесмену Тимуру Миндичу в рамках операции «Мидас» пришли детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Этого человека называют «кошельком Зеленского» и во многом благодаря влиянию бизнесмена тот пришёл к власти. Однако Миндич за несколько часов до облавы сбежал в другую страну. Причём, на законных основаниях. В окружении Зеленского началась паника, поскольку в коррупционные схемы были вовлечены практически все его соратники.