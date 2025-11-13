О русофобии, Украине и свитере с надписью «СССР»: что сказал Лавров в интервью, которое не появилось

Глава МИД РФ заявил, что главная цель многих стран Европейского союза — подорвать позицию администрации США, которая изначально, по его словам, выступала за диалог с Россией и вникала в ее позицию. Лавров обвинил большинство европейских столиц в том, что они образуют «коалицию желающих», которая хочет, чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше. Он заявил, что эти страны на деньги своих налогоплательщиков спонсируют киевский режим, поставляя оружие, и саботируя миротворческие усилия, одновременно готовясь к «большой европейской войне» против России.