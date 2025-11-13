Дмитрия Колпакова назначили главой Октябрьского района Новосибирска

Дмитрия Колпакова назначили главой администрации Октябрьского района Новосибирска. Он вступил в должность с 13 ноября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
У Дмитрия Колпакова большой опыт работы в системе городского самоуправления. Он был и депутатом Горсовета, и зампредседателя по контролю за исполнением полномочий органов местного самоуправления, а с 2024-го занимал должность первого замглавы администрации Кировского района.
— Уверен, его управленческий опыт и знание городской системы помогут эффективно решать задачи, — добавил Максим Кудрявцев.
Добавим, что Федор Каравайцев покинул пост главы Октябрьского района 10 ноября из-за перехода на другую работу. После этого обязанности руководителя районной администрации временно исполняла первый замглавы администрации Жанна Голикова.