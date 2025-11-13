В правила работы госструктур внесли изменения: российским ведомствам поставили ключевую задачу

В течении года в правила работы множества государственных органов были введены положения, обязывающие ведомства действовать в соответствии с политикой по укреплению традиционных российских ценностей, сообщает РИА Новости. Это касается самых разных структур — от Министерства иностранных дел и Министерства финансов до Росгидромета и Федеральной пробирной палаты.
В соответствии с новыми дополнениями, включаемыми в их официальные полномочия, министерства и ведомства теперь должны «осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение соответствия своей деятельности целям и задачам государственной политики по сохранению и усилению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Такие изменения утверждаются либо указом президента, либо постановлением правительства, что зависит от уровня управления конкретной организацией.
Первая серия подобных поправок была внедрена в декабре 2024 года. Уже сейчас этот подход применяется в МИД России, Минэкономразвития, Минфине, Минпромторге, Минкультуры, Минздраве, Минтруде, Минстрое, Минспорте, Минтрансе, Минэнерго и ряде других ключевых министерств.
Подобные обновления коснулись и регламентов федеральных агентств и служб, среди которых Роскомнадзор, ФНС, Росимущество, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, ФАС, Росавиация, Росавтодор, Рослесхоз, а также документов Росалкогольтабакконтроля, Росстандарта, Росреестра, Росгидромета, агентства по недропользованию, Федеральной пробирной палаты и других ведомств.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что ценности, которые являются основополагающими для россиян, формировались на протяжении многих веков. Среди них — единство народов, стремление к справедливости и состраданию, а также любовь к семье и детям.