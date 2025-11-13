В правила работы госструктур внесли изменения: российским ведомствам поставили ключевую задачу

В течении года в правила работы множества государственных органов были введены положения, обязывающие ведомства действовать в соответствии с политикой по укреплению традиционных российских ценностей, сообщает РИА Новости. Это касается самых разных структур — от Министерства иностранных дел и Министерства финансов до Росгидромета и Федеральной пробирной палаты.