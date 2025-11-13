Лавров рассказал, почему на Аляске надел свитер с надписью «СССР»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появился в свитере с надписью «СССР» на российско-американском саммите на Аляске по причине гордости за свою Родину. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.
Полный текст разговора министра с итальянскими журналистами обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства. Corriere della Sera отказалась публиковать версию интервью без правок и сокращений.
«Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, — продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история», — сказал Лавров, отвечая на вопрос об этом свитере.
Глава МИД РФ также отметил, что ещё у него есть футболка с гербом Российской империи. По словам министра, это вовсе не означает желание возродить её.
Лавров подчеркнул, что непрерывность развития и укрепления государства на протяжении его великой истории вместе со сплочением русского и других народов страны является одним из величайших достояний, которым по праву гордится Россия. Он добавил, что чувство патриотизма заложено в «генетическом коде» жителей РФ.
Напомним, ранее Лавров отмечал, что американцы во время саммита на Аляске оценили его свитер с надписью «СССР». Он обратил внимание, что представители США «без всяких истерик» отреагировали на его появление в этой одежде. По словам главы МИД РФ, американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что ему «понравилась эта рубашка».