Лавров рассказал, почему на Аляске надел свитер с надписью «СССР»

Напомним, ранее Лавров отмечал, что американцы во время саммита на Аляске оценили его свитер с надписью «СССР». Он обратил внимание, что представители США «без всяких истерик» отреагировали на его появление в этой одежде. По словам главы МИД РФ, американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что ему «понравилась эта рубашка».