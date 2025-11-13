«Не оправдались надежды на улучшение экономической ситуации в контексте прекращения поддержки Украины. Стармер оказался негодным политиком, он продолжил ту же самую политику, что и консерваторы. К тому же произошло огромное количество скандалов, например, педофильский скандал, скандал вокруг его жены Виктории, а также недовольство у населения вызвала его особая дружба с Зеленским. Рейтинг Стармера резко начал падать, составив в последнее время примерно 17%. Все это говорит о том, что, скорее всего, это приведет к поражению Лейбористской партии на выборах в парламент, а может быть и досрочные выборы будут», — отметил Данилин.