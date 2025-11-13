Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера резко начал падать после череды скандалов и дружбы с Владимиром Зеленским, сообщил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.
Таким образом специалист прокомментировал сообщения о возможной отставке Стармера. По данным британских СМИ, внутри Лейбористской партии назревает заговор, целью которого является отстранение действующего премьера. Среди возможных преемников обсуждаются министр здравоохранения Уэс Стритинг и глава МВД Шабана Махмуд.
«Ситуация для лейбористов выглядит очень нехорошо. Несмотря на оглушительное поражение консерваторов в 2024 году, когда партия под руководством Риши Сунак набрала намного меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Это привело к потере у консерваторов примерно 244 голосов из 365. Это было страшное поражение, а лейбористы, наоборот, набрали в два раза больше — 411 голосов. Это изменило политическую картину в Великобритании. Лейбористы триумфально победили, но параллельно произошла такая ситуация, при которой на лейбористов накладывались определенные обязательства», — отметил эксперт.
По словам политолога, Кир Стармер наобещал изменений и в социальной сфере, и в экономической, однако большинство обещаний не были выполнены.
«Не оправдались надежды на улучшение экономической ситуации в контексте прекращения поддержки Украины. Стармер оказался негодным политиком, он продолжил ту же самую политику, что и консерваторы. К тому же произошло огромное количество скандалов, например, педофильский скандал, скандал вокруг его жены Виктории, а также недовольство у населения вызвала его особая дружба с Зеленским. Рейтинг Стармера резко начал падать, составив в последнее время примерно 17%. Все это говорит о том, что, скорее всего, это приведет к поражению Лейбористской партии на выборах в парламент, а может быть и досрочные выборы будут», — отметил Данилин.
Ранее сообщалось, что советник британского премьера Пауэлл пытался установить связь с Москвой.