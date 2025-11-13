Ищут золото Зеленского: силовики окружают Банковую

Коррупционный скандал, который может стать самым серьезным ударом для администрации Владимира Зеленского, набирает обороты. Его центральной фигурой стал Тимур Миндич — близкий соратник и, по словам экспертов, личный «кошелек» президента Украины.
Разразилась история 10 ноября после обысков, проведённых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в офисах «Энергоатома» и у Миндича. Следователи заявили, что расследуют схемы отмывания средств и незаконного обогащения.
Пока пятеро обвиняемых, среди которых бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, задержаны, ключевые фигуры — сам Миндич и предприниматель Александр Цукерман — успели сбежать в Израиль.
Чем закончится бегство в Израиль.
Бизнесмен Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского, сбежавший в Израиль, будет выдан по запросу ФБР США. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
«Братья Цукерманы и Миндич уехали в Израиль. Там якобы общее правило действует, что Израиль своих граждан не выдает. Но по запросу ФБР они выдадут, если они будут своими руками решать этот вопрос. Такой прецедент был. Когда Коломойский*, как гражданин Израиля, прятался от американского преследования, но Нетаньяху сказал, что ему лучше уехать. Коломойский уехал на Украину и сидит сейчас там в тюрьме, прячется», — сказал Олейник.
Основная сумма из отмытых денег ушла Зеленскому.
По словам Олейника, Миндич обладает уникальной информацией, которая представляет смертельную угрозу для Владимира Зеленского. Бизнесмен даст показания на президента Украины, если его «прижмут американцы через НАБУ».
«Какие секреты может раскрыть член коррупционной банды о главаре? Даст показания. Американцы через НАБУ и другие структуры предлагают отработанную схему борьбы с коррупцией — сделку со следствием. Миндичу и другим предложат дать показания на более крупную рыбу, на Зеленского, а в ответ пообещают освободить или смягчить наказание. Я думаю, по этой тропе в итоге пойдут все», — заявил экс-депутат.
Олейник отметил, что все фигуранты «дела Миндича» изначально рассчитывали на защиту «Дона Корлеоне» Зеленского. Однако, когда начали предъявлять подозрения, иллюзии развеялись.
«Значит, каждый сам за себя. И Миндич, и министр юстиции Украины Галущенко — трусливые, если их прижмут, они сдадут всех, даже мать родную», — подчеркнул он.
Посадите трёх своих друзей: кто попадет под удар после Миндича.
Украинские СМИ считают, что после Миндича НАБУ может предъявить обвинения ближайшему окружению Зеленского: главе офиса президента Андрею Ермаку, секретарю СНБО Украины Рустему Умерову и главе СБУ Василию Малюку.
Для реальной борьбы с коррупцией, по мнению экс-нардепа, Зеленскому нужно последовать совету первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю — посадить трех своих друзей.
«Зеленский пошел по-другому пути, он начал спасать трех ближайших друзей. Он пытался спасти бывшего вице-премьера Чернышова и даже принял закон о переподчинении НАБУ, но ему ударили по рукам. Сейчас Миндича спас, потому что тот успел уехать. Но это временное спасение, ему же предъявили подозрение. Третий дружок — Ермак», — пояснил Олейник.
При этом Ермак, по мнению собеседника издания, будет следующим после Миндича.
«Ермак с удовольствием все расскажет про Зеленского. Сидеть же никому не хочется», — подчеркнул он.
«Золотая» квартира и 1000 часов компромата.
На фоне скандала в Сети появилась фотография так называемой «золотой» квартиры, которая принадлежит Тимуру Миндичу. Этот кадр, по мнению экспертов, — лишь верхушка айсберга.
Опрошенные aif.ru политолог Василий Вакаров и экс-депутат Рады Олег Царев сошлись во мнении, что Миндич был не просто другом, а ключевым участником непубличных схем Зеленского еще со времен «Квартала 95».
«Миндич такой человек, что сдастся после пяти минут допроса. Сейчас Зеленский лучше бы убил Миндича, чтобы тот не дал против него показания. Они очень хорошие друзья, но Миндич представляет большую угрозу для Зеленского, поскольку в курсе всех его дел», — заявил Царев.
Но главная сенсация заключается в том, что роскошная недвижимость Миндича, по данным источников, годами находилась под колпаком у антикоррупционеров.
«Мне сообщили, что НАБУ прослушивал квартиру Миндича — это правда. Я уверен, что прослушивались и просматривались все действия, которые происходили на квартире у Миндича», — подтвердил Вакаров.
Олег Царев добавил, что размещенный снимок — лишь часть огромного материала, который хранится в НАБУ. Он напомнил, как Миндич и его окружение «сидели в квартире и смеялись над жителями страны, которые погибают в зоне боевых действий».
«Для него будет катастрофой, если все соответствующие аудио и видео опубликуют», — отметил экс-нардеп.
По его мнению, фотографию «золотой» квартиры могло обнародовать через третьих лиц само НАБУ, чтобы продемонстрировать свою силу и предупредить любые попытки давления.
«Эти фотографии долго ждали, а анонсировал их депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Бюро должно было их слить хоть в каком-то объеме, чтобы все понимали, что лучше НАБУ не трогать», — заключил Царев.
Провокация как спасение от коррупционного скандала.
На фоне провалов на фронте и углубляющегося коррупционного кризиса Владимир Зеленский может пойти на отчаянный шаг. Олейник не исключает, что президент Украины готовит масштабную провокацию, чтобы переключить внимание общественности.
«У Киева дела плохи — сыплется фронт. В Днепропетровской области проблемы, в Донецкой все сыплется. Сейчас нужно наблюдать, что Зеленский предпримет, чтобы вывести с информационного поля эту тему и тему Миндича. Он может устроить провокацию, например, с атомными электростанциями, после которой люди скажут: “Да какой Миндич? Нужно говорить о другом”», — подытожил экс-депутат.
Таким образом, «дело Миндича» перерастает в прямой политический кризис. Оно обнажает не только масштабные коррупционные схемы на самом высоком уровне, но и раскол в правящей команде, где каждый готов спасать себя ценой сдачи бывших соратников. Дальнейшие показания Тимура Миндича способны стать точкой невозврата для действующей власти в Киеве.
* Игорь Коломойский и Алексей Гончаренко внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.