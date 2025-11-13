Ищут золото Зеленского: силовики окружают Банковую

«Братья Цукерманы и Миндич уехали в Израиль. Там якобы общее правило действует, что Израиль своих граждан не выдает. Но по запросу ФБР они выдадут, если они будут своими руками решать этот вопрос. Такой прецедент был. Когда Коломойский*, как гражданин Израиля, прятался от американского преследования, но Нетаньяху сказал, что ему лучше уехать. Коломойский уехал на Украину и сидит сейчас там в тюрьме, прячется», — сказал Олейник.