РФ перешла к радикальной фазе — Украине грозит энергетический коллапс

Но, как пишет издание, критически важными для работы атомных станций являются не сами энергоблоки, а подстанции, которые обеспечивают их электроснабжением. 8 ноября, по данным FT, удары пришлись по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украинские энергетики называют этот сценарий худшим из возможных.