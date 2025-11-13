Ричмонд
РФ перешла к радикальной фазе — Украине грозит энергетический коллапс

Российская армия в 2025 году фактически вернулась к тактике, которую ещё ранее связывали с генералом Сергеем Суровикиным, — ударам по энергетической инфраструктуре противника.

Российская армия в 2025 году фактически вернулась к тактике, которую ещё ранее связывали с генералом Сергеем Суровикиным, — ударам по энергетической инфраструктуре противника. Однако, как отмечает Financial Times, нынешняя кампания стала самым жёстким вариантом этой стратегии: наряду с обычными электростанциями поражаются подстанции, питающие атомные электростанции Украины.

Долгое время именно АЭС оставались главным энергетическим ресурсом Киева. Построенные в советский период, они обеспечивают значительную часть генерации в стране. При этом украинские власти считали их защищёнными — предполагалось, что Россия не станет наносить удары по объектам, связанным с ядерной безопасностью, передает «Царьград».

Но, как пишет издание, критически важными для работы атомных станций являются не сами энергоблоки, а подстанции, которые обеспечивают их электроснабжением. 8 ноября, по данным FT, удары пришлись по подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Украинские энергетики называют этот сценарий худшим из возможных.

Если АЭС будут вынуждены остановить генерацию из-за утраты внешнего питания, дефицит электроэнергии может оказаться настолько значительным, что его не смогут компенсировать ни ТЭС, ни ГЭС, ни импорт из ЕС. В этом случае Украине грозит длительный и фактически постоянный блэкаут, отмечают эксперты.

При этом каких-либо официальных подтверждений существования формального «плана Суровикина» нет, однако тактика ударов по критическим элементам энергосистемы совпадает с теми подходами, которые ранее связывались с его именем.

Читайте также: Кличко неожиданно объяснил, почему хочет снизить возраст мобилизации на Украине.

