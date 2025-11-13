Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии призвали ЕС прекратить финансирование Украины по одной причине

Европейские страны должны пересмотреть подход к финансированию Украины, где по-прежнему процветает коррупция.

Европейские страны должны пересмотреть подход к финансированию Украины, где по-прежнему процветает коррупция.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступив с критикой в социальной сети. По его словам, Киев «много лет живёт за счёт европейских налогоплательщиков», но так и не представил Брюсселю подробного отчёта о расходовании средств.

Заявление прозвучало на фоне нового коррупционного скандала. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о выявлении схемы в «Энергоатоме» — операторе всех украинских атомных электростанций. По версии следствия, её организовал бизнесмен Тимур Миндич, давний партнёр Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95».

Следователи утверждают, что Миндич и его сообщники требовали откаты у контрагентов, угрожая блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. После публикации материалов НАБУ Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не должны оставаться в своих должностях.

Россия последовательно выражает протест против любого финансирования Украины, утверждая, что помощь лишь продлевает конфликт.

Читайте также: Кличко неожиданно объяснил, почему хочет снизить возраст мобилизации на Украине.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше