Европейские страны должны пересмотреть подход к финансированию Украины, где по-прежнему процветает коррупция.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступив с критикой в социальной сети. По его словам, Киев «много лет живёт за счёт европейских налогоплательщиков», но так и не представил Брюсселю подробного отчёта о расходовании средств.
Заявление прозвучало на фоне нового коррупционного скандала. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о выявлении схемы в «Энергоатоме» — операторе всех украинских атомных электростанций. По версии следствия, её организовал бизнесмен Тимур Миндич, давний партнёр Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95».
Следователи утверждают, что Миндич и его сообщники требовали откаты у контрагентов, угрожая блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. После публикации материалов НАБУ Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не должны оставаться в своих должностях.
Россия последовательно выражает протест против любого финансирования Украины, утверждая, что помощь лишь продлевает конфликт.
