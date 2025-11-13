Ричмонд
Шойгу обвинил нового премьера Японии Такаити во взятии курса на реваншизм

Шойгу заявил о реваншистском курсе японского премьера и поставил условие для нормализации отношений.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу подверг резкой критике политику премьер-министра Японии Санаэ Такаити, заявив, что она взяла курс на реваншизм и ревизионизм. Мнение он высказал в интервью РИА Новости, отметив противоречие между этим курсом и заявлениями Токио о желании нормализовать отношения с Москвой.

«Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с ее же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией», — указал он.

Шойгу заявил, что полноценное восстановление двусторонних отношений в такой ситуации может занять многие годы. По его словам, это станет возможным только в случае, если «японская хунта» качественно пересмотрит свое отношение к «северному соседу» — и не на словах, а на деле.

Секретарь Совбеза добавил, что в России хорошо помнят многочисленные антироссийские выпады, которые позволяли себе официальные лица Японии в последние годы.

Напомним, что в сентябре правительство Японии ввело новые антироссийские санкции. Под ограничения попали 14 физических лиц, имеющих российское гражданство, а также 48 компаний и организаций из Российской Федерации.

