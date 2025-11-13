Норвегия отказалась давать финансовые гарантии ЕС для схемы с активами РФ

Ранее некоторые норвежские депутаты предлагали задействовать крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния — более $2 трлн активов — для страхования рисков ЕС. Но правительство отклонило инициативу, напомнив, что фонд предназначен для долгосрочных инвестиций и не может стать инструментом международных финансовых гарантий. По правилам, власти Норвегии ежегодно могут расходовать только 3% ожидаемой доходности фонда.