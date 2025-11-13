Ричмонд
Олейник: Израиль выдаст друга Зеленского Миндича по запросу ФБР

Миндич уехал в Израиль, отметил экс-нардеп. По его мнению, ФБР может затребовать его выдачу на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Бизнесмен Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского, сбежавший в Израиль, будет выдан по запросу ФБР США. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«Братья Цукерманы и Миндич уехали в Израиль. Там якобы общее правило действует, что Израиль своих граждан не выдает. Но по запросу ФБР они выдадут, если они будут своими руками решать этот вопрос. Такой прецедент был. Когда Коломойский*, как гражданин Израиля, прятался от американского преследования, но Нетаньяху сказал, что ему лучше уехать. Коломойский уехал на Украину и сидит сейчас там в тюрьме, прячется», — сказал Олейник.

Коррупционный скандал начался 10 ноября после обысков, проведённых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в офисах «Энергоатома» и у Миндича. Следователи заявили, что расследуют схемы отмывания средств и незаконного обогащения.

Миндич выехал с Украины, воспользовавшись израильским паспортом, за несколько часов до обысков у него.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.