План ЕС по кредиту для Украины остался без гаранта: Норвегия отказалась брать на себя риски

Норвегия отказалась выступать гарантом по кредиту для Украины за счет активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Норвегия официально отказалась выступать гарантом масштабного репарационного кредита Европейского союза для Украины. Об этом в интервью национальному вещателю NRK заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг.

Бывший генеральный секретарь НАТО пояснил, что хотя Норвегия, не являющаяся членом ЕС, уже осуществляет значительную финансовую поддержку Киеву и потенциально могла бы участвовать в общеевропейских планах, самостоятельно предоставлять гарантии по кредиту она не будет.

«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант», — подчеркнул Столтенберг.

Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, будет принято после того, как Евросоюз сформулирует свой финальный вывод.

Ранее о выделении Украине средств за счет замороженных активов России высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе Евросоюз напоминает банду. Поскольку одни стоят «на шухере», а другие откровенно грабят. При этом представитель Кремля также подчеркивал, что Москва даст ответ на воровство активов.

