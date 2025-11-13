План ЕС по кредиту для Украины остался без гаранта: Норвегия отказалась брать на себя риски

Норвегия официально отказалась выступать гарантом масштабного репарационного кредита Европейского союза для Украины. Об этом в интервью национальному вещателю NRK заявил министр финансов страны Йенс Столтенберг.
«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант», — подчеркнул Столтенберг.
Окончательное решение по этому вопросу, по его словам, будет принято после того, как Евросоюз сформулирует свой финальный вывод.
Ранее о выделении Украине средств за счет замороженных активов России высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе Евросоюз напоминает банду. Поскольку одни стоят «на шухере», а другие откровенно грабят. При этом представитель Кремля также подчеркивал, что Москва даст ответ на воровство активов.