В Госдуме хотят засчитывать период обучения студентов в педвузах в трудовой стаж

В трудовой стаж студентов педагогических вузов следует включить период их обучения. Данное предложение лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по вопросам гражданского общества Яна Лантратова направили министру просвещения Сергею Кравцову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В направленном документе они просили рассмотреть возможность засчитывать время с второго курса при условии успешного окончания и последующего трудоустройства в государственных или муниципальных школах на установленный срок. Также предполагалось, что эта норма будет распространяться на всех студентов, обучающихся по аккредитованным педагогическим программам.
В интервью Миронов сообщил, что такое нововведение повысит привлекательность профессии учителя и поможет бороться с дефицитом кадров, поскольку период стажа будет засчитываться уже во время учёбы, а не после официального трудоустройства. Он отметил, что проблема нехватки учителей особенно актуальна в регионах, где нагрузка на педагогов велика.
Миронов также пояснил, что для реализации этой инициативы необходимо совместное участие Минпросвещения, Минтруда и Социального фонда для разработки изменений в порядок исчисления стажа, а также создания механизма подтверждения периода обучения через федеральные информационные системы.
Ранее в Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные. Уточняется, что суммы достигают 200 тысяч.