Российские ПВО уничтожили вражеские дроны над Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России отразили ночную воздушную атаку на Ростовскую область.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, российские ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Новошахтинска, Донецка и Миллеровского района. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Глава области также отметил, что в настоящее время уточняется информация о возможных последствиях на земле.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ударили по Крыму и центру России.
