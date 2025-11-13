Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО уничтожили вражеские дроны над Ростовской области

Силы противовоздушной обороны России отразили ночную воздушную атаку на Ростовскую область.

Силы противовоздушной обороны России отразили ночную воздушную атаку на Ростовскую область.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, российские ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Новошахтинска, Донецка и Миллеровского района. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Глава области также отметил, что в настоящее время уточняется информация о возможных последствиях на земле.

Ранее сообщалось, что украинские боевики ударили по Крыму и центру России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше