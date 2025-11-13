Российские ПВО уничтожили вражеские дроны над Ростовской области

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, российские ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над территорией Новошахтинска, Донецка и Миллеровского района. По предварительным данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.