«Неожиданные последствия для Запада»: Рубио признал риски конфискации российских активов

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что возможная конфискация замороженных российских активов способна привести к непредвиденным последствиям. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов после встречи глав МИД стран «Большой семерки» в канадской провинции Онтарио.
«У этого могут быть неожиданные последствия. Но я сейчас не могу сделать официального заявления на этот счет», — подчеркнул американский дипломат.
Отвечая на вопрос о вовлеченности Вашингтона в разработку европейскими партнерами планов по конфискации, Рубио указал, что этими вопросами занимается министр финансов США Скотт Бессент.
Госсекретарь добавил, что США в курсе усилий Европы, отметив при этом, что некоторые страны ЕС не испытывают энтузиазма по поводу подобных мер. Он добавил, что это всё «европейские дела».
Ранее сообщалось, что переговорный процесс по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов столкнулся с серьезными препятствиями. План Европейского союза оказался в тупике из-за позиции Бельгии и Словакии.