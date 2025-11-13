Игорь Кобзев: Использование механизма «окрашенных» платежей позволит выполнить комплекс природоохранных мероприятий

Иркутская область, НИА-Байкал — Один из вопросов, поднятых на прямой линии с Губернатором Иркутской области касался рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в поселке Шахтерский, который находится в черте Черемхово. Полигон существует более 50 лет, площадь объекта — более 13 га.