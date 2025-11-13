Игорь Кобзев: Использование механизма «окрашенных» платежей позволит выполнить комплекс природоохранных мероприятий

Бывший полигон был официально внесен в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде в 2023 году. В 2024—2025 годах за счет софинансирования из областного и местного бюджетов был разработан проект его ликвидации. Стоимость работ составила 17,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Губернатор, отвечая на вопрос зрителя, подчеркнул, что проблема накопленного экологического ущерба носит масштабный характер. «Для системного решения задачи Президентом РФ принято решение с 1 января 2026 года аккумулировать экологически “окрашенные” платежи на областном уровне. Средства имеют целевое назначение и направляются в первую очередь на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде», — сказал Игорь Кобзев.
Использование нового финансового механизма позволит Иркутской области в 2026—2028 годах выполнить целый комплекс первоочередных природоохранных мероприятий. Ликвидацию полигона в Черемхово также планируют провести за счет «экологических» платежей. Итоговая цена работ превышает 140 млн рублей. Предположительная реализация мероприятия — 2026−2027 годы.
В планах региона до 2028 года — разработка проектов по ликвидации 50 объектов накопленного экологического вреда, предоставление субсидий муниципалитетам на разработку 30 проектных документаций, а также непосредственная ликвидация объектов вреда в четырех муниципальных образованиях и ликвидация 62 несанкционированных свалок в 10 муниципалитетах.
Кроме того, средства экологически «окрашенных» платежей планируют направить на создание современной инфраструктуры для накопления твердых коммунальных отходов: приобретение 3582 контейнеров и обустройство 1492 контейнерных площадок в 36 муниципальных образованиях.