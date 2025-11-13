Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу: НАТО может использовать любые сценарии провокаций против РФ

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что западные спецслужбы имеют большой опыт в организации провокаций.

Источник: Аргументы и факты

Страны Североатлантического альянса способны задействовать любые сценарии провокаций против России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки России о том, что члены НАТО в Европе планируют организовать крупную диверсию с жертвами среди украинских беженцев и граждан стран ЕС, чтобы впоследствии возложить вину на РФ.

«Как представляется, руководство европейских стран НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии. У западных спецслужб накоплен богатый опыт в организации подобного рода провокаций», — сказал Шойгу, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске мировой войны из-за провокаций Киева. Она обратила внимание на данные венгерских СМИ, которые сообщили, что киевский режим может провести операцию под «ложным флагом» в Румынии и Польше, чтобы после обвинить во всём Россию.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше