Шойгу: НАТО может использовать любые сценарии провокаций против РФ

Напомним, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске мировой войны из-за провокаций Киева. Она обратила внимание на данные венгерских СМИ, которые сообщили, что киевский режим может провести операцию под «ложным флагом» в Румынии и Польше, чтобы после обвинить во всём Россию.