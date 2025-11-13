Страны Североатлантического альянса способны задействовать любые сценарии провокаций против России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Как представляется, руководство европейских стран НАТО может рассматривать любые изощренные сценарии. У западных спецслужб накоплен богатый опыт в организации подобного рода провокаций», — сказал Шойгу, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о риске мировой войны из-за провокаций Киева. Она обратила внимание на данные венгерских СМИ, которые сообщили, что киевский режим может провести операцию под «ложным флагом» в Румынии и Польше, чтобы после обвинить во всём Россию.