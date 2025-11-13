Ричмонд
В Красноярском крае стартовала акция «Лица Героев»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае реализуется Всероссийский проект «Лица Героев» «Единой России» совместно с Министерством просвещения РФ. В рамках акции в образовательных организациях и на их фасадах размещают информацию о Героях, которые вошли в историю Отечества, или являются выдающимися людьми нашего времени.

Источник: ЕР

В Иланско-Нижнеингашском округе в поселке Тинской в школе № 3 состоялось торжественное открытие уголка памяти участнику Великой Отечественной войны Владимиру Трифоновичу Комовичу. Имя ветерана войны носит Тинская школа.

Исполнительный секретарь местного отделения партии, депутат окружного Совета депутатов Сергей Исмаилов: «С Владимиром Трифоновичем я был знаком лично. Мы с молодежным активом снимали про наших ветеранов документальный фильм и про него в том числе. Бывали у него в гостях. Владимир Трифонович всегда был очень активным, участвовал в жизни района, на 9 мая открывал парад Победы. Очень важно, что сейчас “Единая Россия” проводит такую акцию, увековечивая память о наших героях. Школьники и все жители нашего района должны помнить Владимира Трифоновича Комовича».

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат краевого парламента Виктор Кардашов отмечает, что проект «Лица Героев» имеет воспитательное и историческое значение: «Проект призван на примерах наших героев — ветеранов войны воспитывать подрастающее поколение, а, кроме того, биография фронтовиков — это часть истории Великой Отечественной войны, которая напрямую связана, как в случае с Владимиром Трифоновичем Комовичем, с поселком Тинской, где он работал директором школы. Мы продолжим реализацию проекта в Красноярском крае».

Владимир Трифонович Комович родился в 1926 году в деревне Волково Нижнеингашского района, где перед самой войной окончил семилетку. А в 1943 г. был призван в армию. Воевал на передовой в составе 1-го Украинского фронта. Победу встретил в Чехословакии. Был награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалями «За Отвагу», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией». Участвовал в военном параде на Красной площади. Демобилизовавшись, в 1950 году вернулся в Красноярске. Окончил вечернюю школу рабочей молодёжи, заочно — Красноярский пединститут. А в 1962 году вернулся в свой родной район. Работал директором Тинской восьмилетней школы, директором Нижнеингашской средней школы № 1.

Отметим, в ноябре в рамках акции «Лица Героев» планируется открытие уголка памяти в Стеклозаводской школе Емельяновского района.

Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».

