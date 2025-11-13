Опасный ракурс: на фото Брижит Макрон в купальнике нашли странную деталь

В Париже проходит громкий судебный процесс по делу о кибербуллинге в отношении супруги президента Франции Брижит Макрон. На скамье подсудимых — 10 человек, обвиняемых в травле первой леди.
Однако центральным элементом одного из заседаний стало не юридическое обвинение, а снимок, вновь всколыхнувший волну обсуждений. Фотография Брижит Макрон в купальнике, сделанная во время отдыха на яхте в Брегансоне в августе 2024 года, была демонстративно положена на стол перед судьей одним из ответчиков.
«Надеюсь, меня не накажут за то, что я осмелился переопубликовать изображение, которое уже циркулировало по всему миру», — заявил он. Этот эпизод наглядно показал, как цифровые технологии и теории заговора используются для унижения и давления на человека на самом высоком уровне.
От телешоу до зала суда.
Впервые это фото появилось в эфире шоу Bonjour! на телеканале TF1, где его показала журналистка Альба Вентура. Именно она тогда озвучила тезис, который потом подхватили СМИ: «Все, что потребовалось, это фотография жены главы государства в купальнике в Брегансоне, чтобы подтвердить теории, указывающие на то, что она на самом деле мужчина*».
Другой журналист продолжил эту мысль: «Паразит (речь о том, кто сделал фото, — прим. ред.) сделал снимки Брижит Макрон на лодке, в купальнике, и с удовольствием показал ее со всех сторон, пытаясь доказать, что она мужчина».
При этом сама Вентура позже отметила, что журналисты не были уверены в правдивости данного изображения. Но сомнение было посеяно.
Можно ли отличить реальное фото от фейка?
В эпоху цифровых технологий ключевым становится вопрос: а подлинное ли это фото? Комментируя эту ситуацию для aif.ru, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский отметил, что установить истину в суде будет крайне сложно, особенно если речь идет о дипфейке.
«Следы фотошопа определить чаще всего можно, когда вручную что-то пририсовали к имеющемуся изображению, потому что-то, что пририсовано, обычно имеет другие характеристики в плане графики, цветов, насыщенности. А что касается определения дипфейков, с этим гораздо сложнее. Потому что когда картинку обрабатывает нейросеть, она учитывает все эти параметры. На сегодняшний день автоматически определить, является ли это изображение дипфейком или нет, пока, скорее всего, невозможно», — констатировал Раевский.
Состояние Брижит Макрон.
Если в зале суда идут споры о подлинности пикселей, то в реальной жизни Брижит Макрон платит за эти слухи огромную психологическую цену. Как выяснилось, давление достигло такого уровня, что первая леди Франции была вынуждена полностью изменить свой стиль одежды.
Близкая подруга Брижит Кэндис Ван дер Эйкен раскрыла, что Брижит Макрон настолько обеспокоена тем, что на ее брюках может образоваться какая-либо складка, которую примут за «выпуклость в области паха», что теперь практически избегает их носить на публике.
«Брижит теперь избегает брюк, потому что боится, что какая-нибудь складка или тень создаст выпуклость, которую тут же подхватят тролли, — цитирует подругу французский журнал Closer. — Она говорит: “Я больше не могу позволить себе носить то, что хочу. Всё время думаю, не будет ли это выглядеть так, будто у меня там что-то есть”».
Это наблюдение подтверждают и эксперты. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что первая леди Франции начала носить более закрытую одежду, чем раньше.
«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», — объяснил он.
Семья в шоке.
Личные страдания Брижит Макрон — лишь часть проблемы. В ходе судебного процесса младшая дочь первой леди Тифан Озьер рассказала, что ее физическое и душевное здоровье пошатнулось из-за непрекращающихся атак.
Достается и внуками Брижит Макрон. По свидетельствам, детям не дают прохода в школе, их дразнят и унижают одноклассники, утверждающие, что их бабушка — «мужик».
«Глубокая фрустрация и признаки депрессии».
Психотерапевт Руслан Панкратов, проанализировав поведение и внешний вид Брижит Макрон, заявил, что за внешним «стальным» фасадом скрывается тяжелое состояние.
«Брижит Макрон внешне производит впечатление измотанной, напряжённой женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица — чётко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг», — отметил эксперт.
Панкратов также указал на невербальные сигналы: «Изменения осанки и походки, которые отмечены в сообщениях в СМИ, где заявлено о страхе новых обсуждений из-за особенностей посадки брюк, являются попыткой сделать шаг “незаметным”, зеркальной реакцией на триггерные темы».
Он заключил: «Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощённость и признаки депрессивного состояния».
Эксперт расценивает состояние первой леди Франции как «затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском срыва».
Реакция власти.
Власти Франции безуспешно пытаются остановить информационную волну. Под суд отправлены уже 10 человек. Сам президент Эммануэль Макрон ранее называл эти слухи «мизогинией и гомофобией в чистом виде». В марте 2024 года две женщины уже были осуждены за клевету в связи с этой историей.
Подруга Брижит Макрон Кэндис Ван дер Эйкен подчеркнула: «Брижит смеётся над этим, но в глубине души ей больно. Она говорит: “Если бы я была мужчиной, то гордилась бы этим, но я женщина, и мне стыдно, что приходится оправдываться”».
Но эксперты сходятся, что после всплывшего в суде нового фото этот скандал уже не погасить.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.