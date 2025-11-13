Законопроект о запрете к склонению к аборту принят в первом чтении на сессии ЗС Приангарья

IrkutskMedia, 13 ноября. Проект закона, который запрещает работодателям склонять к искусственному прерыванию беременности, принят в первом чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Заседание прошло накануне, 12 ноября, под председательством Александра Ведерникова. Работа над законопроектом продолжится во втором чтении, срок внесения поправок — не позднее 1 декабря.
Документ внесли руководители парламентских фракций Евгений Сарсенбаев от «КПРФ», Олег Попов от «ЛДПР», Валерий Ус от «Новых людей», Лариса Егорова от «Справедливой России», вице-спикер Наталья Дикусарова от «Единой России», а также спикер Законодательного собрания Александр Ведерников от «Единой России».
По статистике, которая указывается в пояснительной записке к законопроекту, в 2024 году за прерыванием беременности обратились 5 365 женщин. Консультацию в медико-социальных кабинетах прошли 5 354 пациентки (99,7%), на аборт решились 4 680, в том числе 46 несовершеннолетних.
«Основной причиной искусственного прерывания беременности являются материальные трудности, стесненные жилищные условия, а также психологическое давление со стороны», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности, то есть принуждение женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к аборту лицами, с которыми она находится в служебной зависимости.
«Законопроект полностью соответствует вызовам времени сегодня. Исходя из тех задач, которые мы слышим от президента Российской Федерации, любые наши действия и решения должны решать демографические задачи. Многодетность должна стать философией нашей жизни», — подчеркнула вице спикер ЗС региона, руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Дикусарова.
Кроме того, в областной парламент внесен законопроект об административной ответственности за подобные действия. Парламентарии предлагают установить штрафы: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей. В проекте закона уточняется, что административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли аборт или нет.
Ранее проект закона был рассмотрен в профильном комитете областного парламента под руководством Артёма Лобкова. Законопроект получил поддержку от представителей Общественной палаты Приангарья, областного отделения Всемирного русского народного собора, а также иркутской епархии РПЦ.