Шойгу заявил, что японский премьер Такаити выбрала курс на реваншизм

По словам Шойгу, Токио стремится угодить Вашингтону, жертвуя собственными национальными интересами и активно наращивая милитаризацию.
«Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с её же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией», — подчеркнул секретарь Совбеза в интервью РИА «Новости».
Он добавил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, действующие вместе с США, нельзя назвать равноправными союзниками.
«Я бы не стал называть их союзниками США, поскольку “союз” предполагает взаимодействие на равноправной основе. Здесь же мы наблюдаем в лучшем случае вассальные отношения», — отметил Шойгу.
Кроме того, он отметил тревожную риторику Токио по поводу ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
«Японские власти уже даже не краснеют, когда в их присутствии заявляют, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была лишь “маленьким конфликтом” в японо-американских отношениях», — заключил Шойгу.
Ранее Life.ru писал, что Япония угрожает России новыми шагами ради «прочного мира на Украине». Кабмин Токио объявил, что готов применять меры, соответствующие национальным интересам, чтобы ускорить завершение конфликта.
