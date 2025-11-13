Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу заявил, что японский премьер Такаити выбрала курс на реваншизм

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу раскритиковал политику японского премьера Санаэ Такаити, назвав её реваншистской и неясной в контексте нормализации отношений с Россией.

Источник: Life.ru

По словам Шойгу, Токио стремится угодить Вашингтону, жертвуя собственными национальными интересами и активно наращивая милитаризацию.

«Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с её же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией», — подчеркнул секретарь Совбеза в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, действующие вместе с США, нельзя назвать равноправными союзниками.

«Я бы не стал называть их союзниками США, поскольку “союз” предполагает взаимодействие на равноправной основе. Здесь же мы наблюдаем в лучшем случае вассальные отношения», — отметил Шойгу.

Кроме того, он отметил тревожную риторику Токио по поводу ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Японские власти уже даже не краснеют, когда в их присутствии заявляют, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была лишь “маленьким конфликтом” в японо-американских отношениях», — заключил Шойгу.

Ранее Life.ru писал, что Япония угрожает России новыми шагами ради «прочного мира на Украине». Кабмин Токио объявил, что готов применять меры, соответствующие национальным интересам, чтобы ускорить завершение конфликта.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше