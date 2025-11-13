Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»

Он также отметил, что у него есть футболка с гербом Российской империи, но это не означает желания её возродить, а отражает глубокую связь с историей государства. По словам министра, на Западе чувство патриотизма постепенно отмирает, тогда как для россиян это является неотъемлемой частью генетического кода.