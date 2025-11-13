Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил выбор свитера с надписью «СССР», привлекшего внимание журналистов во время саммита на Аляске. Полная версия интервью, которое итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать, была обнародована на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркнул, что гордится страной, в которой родился, получил образование и строит дипломатическую карьеру.
«Россия, как известно, — продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история», — заявил глава ведомства.
Он также отметил, что у него есть футболка с гербом Российской империи, но это не означает желания её возродить, а отражает глубокую связь с историей государства. По словам министра, на Западе чувство патриотизма постепенно отмирает, тогда как для россиян это является неотъемлемой частью генетического кода.
«У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и её хотим возродить», — указал министр.
Напомним, что в августе 2025 года свитер Лаврова стал одной из самых обсуждаемых деталей российско-американского саммита в Анкоридже. Тогда министр подчеркнул, что не видит в своем свитшоте ничего необычного. Поскольку есть множество продукции с подобной символикой. Сенсацию из появления на Аляске, уверен дипломат, раздули сами средства массовой информации.