В Италии расследуют проведение «снайперского туризма» во время войны в Сараево

С 1992 по 1996 год в результате обстрелов и снайперского огня в Сараево погибли более 10 тысяч человек. Солдаты целенаправленно расстреливали людей на улицах, включая детей. Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, в 2016 году признали виновным в геноциде. В марте 2019 года Гаагский трибунал приговорил Караджича к пожизненному заключению. В августе 2024 года он подал в суд на правительство Великобритании, заявив о плохих условиях содержания, и потребовал 50 тысяч фунтов.