Рекордный шатдаун в США завершен: Трамп подписал закон о возобновлении работы правительства

Трамп подписал временный закон о финансировании правительства до 30 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал временный закон о финансировании правительства, положив конец рекордному по продолжительности шатдауну, растянувшемуся на 43 дня. Согласно документу, государственные учреждения смогут работать с 13 ноября до 30 января 2026 года. Этот период отводится Конгрессу для подготовки полноценного бюджетного законопроекта.

Подписанный документ восстанавливает финансирование федеральных агентств и прекращает массовые увольнения среди государственных служащих. Закон также предусматривает выплату компенсаций всем работникам, которые не получали зарплату во время приостановки работы правительства.

Необходимо понимать, что это временное решение. После 30 января вопрос работы правительства вновь встанет перед властями. Согласовать бюджет пока сумели лишь на короткий срок. Вся основная работа еще впереди.

Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.

