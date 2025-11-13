На Западе заявили о причинах расследования дела о коррупции на Украине

По мнению авторов, эти структуры, хотя и не подконтрольны украинской власти, находятся в зависимости от западных спонсоров, которые курируют их создание и финансирование. В качестве примера приводится угроза ЕС летом прекратить финансовую поддержку Киева в случае попыток Зеленского поставить НАБУ и САП под свой контроль.