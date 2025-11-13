Ричмонд
Политолог Данилин сказал, кто может заменить Стармера после отставки

Политолог Данилин отметил, что наобещавший много всего народу Стармер не выполнил большую часть обещаний. Теперь его рейтинг резко идет вниз.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании на фоне сообщений о грозящей премьер-министру страны Киру Стармеру отставки растет рейтинг партии Reform UK во главе с Найджелом Фараджем, сообщил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.

Напомним, по данным британских СМИ, внутри Лейбористской партии назревает заговор, целью которого является отстранение действующего премьера. Среди возможных преемников обсуждаются министр здравоохранения Уэс Стритинг и глава МВД Шабана Махмуд.

Данилин отметил, что рейтинг Стармера резко начал падать из-за невыполненных им предвыборных обещаний, скандалов и дружбы с Владимиром Зеленским.

«Не оправдались надежды на улучшение экономической ситуации в контексте прекращения поддержки Украины. Стармер оказался негодным политиком, он продолжил ту же самую политику, что и консерваторы. К тому же произошло огромное количество скандалов, а также недовольство у населения вызвала его особая дружба с Зеленским. Сейчас идет рост партии Reform UK. Она просто взлетает. У Фараджа есть все перспективы стать лидером главной партии Великобритании», — отметил специалист.

Данилин добавил, что сами лейбористы вряд ли сместят Стармера с поста, поскольку это может привести к еще большему поражению партии.

Ранее стало известно, что советник Стармера пытался наладить контакт с Кремлем в начале года.

