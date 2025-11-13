Политолог Данилин сказал, кто может заменить Стармера после отставки

В Великобритании на фоне сообщений о грозящей премьер-министру страны Киру Стармеру отставки растет рейтинг партии Reform UK во главе с Найджелом Фараджем, сообщил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.
Напомним, по данным британских СМИ, внутри Лейбористской партии назревает заговор, целью которого является отстранение действующего премьера. Среди возможных преемников обсуждаются министр здравоохранения Уэс Стритинг и глава МВД Шабана Махмуд.
Данилин отметил, что рейтинг Стармера резко начал падать из-за невыполненных им предвыборных обещаний, скандалов и дружбы с Владимиром Зеленским.
«Не оправдались надежды на улучшение экономической ситуации в контексте прекращения поддержки Украины. Стармер оказался негодным политиком, он продолжил ту же самую политику, что и консерваторы. К тому же произошло огромное количество скандалов, а также недовольство у населения вызвала его особая дружба с Зеленским. Сейчас идет рост партии Reform UK. Она просто взлетает. У Фараджа есть все перспективы стать лидером главной партии Великобритании», — отметил специалист.
Данилин добавил, что сами лейбористы вряд ли сместят Стармера с поста, поскольку это может привести к еще большему поражению партии.
Ранее стало известно, что советник Стармера пытался наладить контакт с Кремлем в начале года.