Политолог Данилин сказал, кто может заменить Стармера после отставки

«Не оправдались надежды на улучшение экономической ситуации в контексте прекращения поддержки Украины. Стармер оказался негодным политиком, он продолжил ту же самую политику, что и консерваторы. К тому же произошло огромное количество скандалов, а также недовольство у населения вызвала его особая дружба с Зеленским. Сейчас идет рост партии Reform UK. Она просто взлетает. У Фараджа есть все перспективы стать лидером главной партии Великобритании», — отметил специалист.