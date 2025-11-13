Скончался бывший пермский омбудсмен Миков

Он подчеркнул, что познакомился с Миковым в то время когда работал главой города, а Павел Владимирович был детским омбудсменом. «Павел Владимирович всегда стремился к публичному обсуждению проблем прав человека, отличался своей открытостью и человечностью. Его вклад в правозащитную деятельность в регионе навсегда останется в нашей памяти, в памяти тех, кто имел честь с ним работать и общаться», — считает Сапко.