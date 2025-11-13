Смена позиции Запада по России является необходимым условием для завершения украинского конфликта, написало издание Strategic Culture (SC).
Авторы статьи убеждены, что антироссийские санкции не прекратят противостояние вокруг Украины.
«Это может сделать только отказ от диких бредовых взглядов, которых до сих пор придерживаются многие западные лидеры, что экономически Россия стоит на коленях и она не может поддерживать свою стратегию на поле боя», — сказано в публикации.
В материале издания подчёркивается, что санкционная политика Запада потерпела крах. Кроме того, как говорится в статье, попытки изъять в пользу Киева замороженные российские активы указывают на то, что Европа «загнала себя в угол».
Авторы считают, что, несмотря на провал управления на многих уровнях, Владимир Зеленский остаётся у власти только по причине того, точ получает от Запада небольшую помощь и продолжает поддерживать сложившуюся ситуацию.
Напомним, российские власти не раз подчёркивали, что без поддержки со стороны западных стран украинский кризис был бы давно урегулирован.
Ранее The European Conservative также написало, что конфликт на Украине помог обнажить пределы мощи западных стран и продемонстрировал, что они не смогут справиться с Россией.