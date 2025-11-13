Ричмонд
Трамп остановил рекордный 43-дневный шатдаун в США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года, прервав рекордную по продолжительности приостановку работы госорганов, которая длилась 43 дня. Американский лидер заявил, что федеральное правительство возвращается к нормальной работе, возложив ответственность за шатдаун на Демократическую партию.

Источник: Life.ru

Трамп подписал закон о финансировании правительства. Видео © Х / Rapid Response 47.

Хозяин Белого дома отметил, что по вине политических оппонентов в США были отменены или задержаны 20 тысяч авиарейсов, более миллиона госслужащих оставались без зарплаты, а многие малоимущие граждане не получали продовольственную помощь.

Ранее соответствующий законопроект был одобрен Конгрессом США. Документ предусматривает не только финансирование работы правительства до конца января, но и ассигнования на весь 2026 финансовый год для Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов и программ военного строительства. Закон также отменяет некоторые решения администрации об увольнении госслужащих и устанавливает проведение голосования по вопросам медицинского страхования до середины декабря.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
