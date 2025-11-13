Трамп подписал временный бюджет, завершив самый длительный шатдаун в истории США

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства, одобренный Конгрессом, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну, который длился 43 дня.
Церемония подписания документа состоялась в Белом доме. Согласно инструкциям, распространённым ведомствами среди сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия бюджета, они должны вернуться к работе после официального объявления о согласовании ассигнований.
Таким образом, федеральные служащие выйдут на рабочие места в четверг. Сенат и Палата представителей ранее согласовали компромиссный бюджет, действующий до 30 января. К этому сроку дискуссии о возможном новом шатдауне могут возобновиться, если Конгресс не достигнет договорённости о полноценном бюджете до конца финансового года.
Ранее сообщалось, что Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства.
