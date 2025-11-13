Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека

«Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что “путешествовать по странам ЕС — это привилегия, а не данность”. Действительно в такие “зоны отчуждения прав человека” следует получать отдельный пропуск», — сказал Шойгу.