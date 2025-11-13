Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости высказался о «привилегии, а не данности» для россиян бывать в Европе: по его словам, в такие «зоны отчуждения прав человека» следует получать отдельный пропуск.
По его словам, в Европе попраны права, перечисленные в хартии Евросоюза, в частности, свобода движения лиц.
«Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что “путешествовать по странам ЕС — это привилегия, а не данность”. Действительно в такие “зоны отчуждения прав человека” следует получать отдельный пропуск», — сказал Шойгу.
Запрет на выдачу гражданам России многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.