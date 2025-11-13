Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу назвал Европу зоной отчуждения прав человека

Шойгу: в такие зоны отчуждения прав человека, как ЕС, нужен отдельный пропуск.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью РИА Новости высказался о «привилегии, а не данности» для россиян бывать в Европе: по его словам, в такие «зоны отчуждения прав человека» следует получать отдельный пропуск.

По его словам, в Европе попраны права, перечисленные в хартии Евросоюза, в частности, свобода движения лиц.

«Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что “путешествовать по странам ЕС — это привилегия, а не данность”. Действительно в такие “зоны отчуждения прав человека” следует получать отдельный пропуск», — сказал Шойгу.

Запрет на выдачу гражданам России многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше