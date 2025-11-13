Азаров предсказал развитие коррупционного скандала на Украине: Зеленского сдадут свои

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что участники крупной коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем в конечном итоге дадут показания против Владимира Зеленского.
«Как только эти все Миндичи будут раскрывать рот, — если это ФБР занимается, там же очень серьезные по американским законам сроки наказания за такие дела, до 150 лет может быть, — так что ребята будут сдавать этого Зеленского», — сказал Азаров в интервью ТАСС.
Экс-премьер также раскритиковал заявление Зеленского о поддержке расследования, назвав это попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре». Азаров подчеркнул, что речь идет о ближайшем окружении киевского руководства, и именно Зеленский должен был прекратить коррупционную деятельность, а не приветствовать ее расследование после того, как она была вскрыта.
По его словам, таким образом президент пытается создать впечатление, что не причастен к происходящему.
Напомним, НАБУ и САП начали расследование крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Также НАБУ опубликовало записи разговоров, сделанные в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.