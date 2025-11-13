Страны ШОС согласовали план мероприятий на 2026−2030 годы

ПЕКИН, 13 ноя — РИА Новости. Представители стран-членов Шанхайской организации сотрудничества согласовали план мероприятий на 2026−2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает в четверг секретариат ШОС.
«Десятого-двенадцатого ноября 2025 года под председательством российской стороны в формате видеоконференции состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта плана мероприятий на 2026−2030 годы по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в заявлении секретариата ШОС.
Отмечается, что в ходе мероприятия уполномоченные представители согласовали текст плана, входящего в перечень документов, предлагаемых к подписанию по итогам заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС 18 ноября 2025 года в Москве.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило, что заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС пройдет под председательством России
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.