Трамп заявил, что демократы наслаждались страданиями миллионов американцев

Большая часть представителей Демократической партии в Конгрессе США наслаждалась страданиями миллионов американцев, столкнувшихся с трудностями из-за частичной приостановкой работы федерального правительства (шатдаун), заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Ранее обе палаты американского парламента одобрили законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить шатдаун, ставший рекордным по продолжительности. Трамп утвердил этот документ.
«Большинство демократов в Конгрессе были счастливы от страданий миллионов американцев. Они действительно страдали», — сказал политик в своей резиденции перед подписанием законопроекта.
При этом американский лидер подчеркнул, что члены Республиканской партии не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать документ о бюджете.
«Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству», — добавил глава Белого дома.
Напомним, шатдаун начался в США 1 октября. Ранее Трамп заявил, что республиканцы в Конгрессе работают над законопроектом, который в будущем исключит возможность новой остановки работы федерального правительства.