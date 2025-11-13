Ричмонд
Трамп заявил, что демократы наслаждались страданиями миллионов американцев

Глава Белого дома обвинил демократов в шантаже во время рассмотрения проекта бюджета США.

Источник: Аргументы и факты

Большая часть представителей Демократической партии в Конгрессе США наслаждалась страданиями миллионов американцев, столкнувшихся с трудностями из-за частичной приостановкой работы федерального правительства (шатдаун), заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить шатдаун, ставший рекордным по продолжительности. Трамп утвердил этот документ.

«Большинство демократов в Конгрессе были счастливы от страданий миллионов американцев. Они действительно страдали», — сказал политик в своей резиденции перед подписанием законопроекта.

При этом американский лидер подчеркнул, что члены Республиканской партии не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать документ о бюджете.

«Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству», — добавил глава Белого дома.

Напомним, шатдаун начался в США 1 октября. Ранее Трамп заявил, что республиканцы в Конгрессе работают над законопроектом, который в будущем исключит возможность новой остановки работы федерального правительства.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше