Главы МИД G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали к прекращению огня на территории Украины. Соответствующая информация следует из совместного заявления государств.
В документе говорится, что стороны пришли к тому, что огонь на Украине необходимо немедленно прекратить.
— Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров, — цитирует заявление РИА Новости.
Кроме того, во время встречи в Канаде министры снова поддержали суверенитет Украины.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что саммит РФ и США в Будапеште может пройти через несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, в свою очередь, заявил, что Киев постепенно переходит к более реалистичным ожиданиям относительно урегулирования конфликта с РФ.
Тем временем Украина официально остановила процесс мирных переговоров с Россией из-за отсутствия «существенного прогресса», о чем сообщил заместитель министра иностранных дел (МИД) страны Сергей Кислица.