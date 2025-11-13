Главы МИД G7 согласовали позицию по конфликту на Украине: отправной точкой для диалога названа нынешняя линия боевых действий

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением, в котором вновь призвали к немедленному прекращению огня в зоне украинского конфликта. Документ был распространен по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Онтарио.
В тексте заявления, обнародованном пресс-службой МИД Канады подчеркивается, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах. Такая позиция была поддержана всеми участниками встречи.
«Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах», — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путем. Он считает, что при наличии здравого смысла стороны смогут найти компромисс, который устроит всех.