Ермаков: бойцы РФ блокировали солдат ВСУ в Новомаркове под Константиновкой

Российские войска взяли в оперативное окружение боевиков ВСУ в селе Новомарково под Константиновкой, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По поступающим сведениям, село Новомарково на славянском направлении находится в оперативном окружении. Все заезды в него перекрыты», — написал он.
Военкор сообщил о ведении российскими военными боев на территории населенного пункта.
По информации военных Telegram-каналов, бойцы РФ продвинулись в районе восточной и северной окраин Новомаркова, взяв под контроль территорию площадью около 3 квадратных километров.
Ранее сообщалось о штурме российскими военными центра села Иванополье под Константиновкой.