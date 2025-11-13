Дело о коррупции в сфере энергетики на Украине направлено не на приближенных Владимира Зеленского, а на него самого, пишет немецкая газета Junge Welt.
«Все дело не в Тимуре Миндиче. Речь идет о Зеленском, чьим “казначеем” принято считать Миндича. И Зеленский, скорее всего, действует на нервы некоторым своим сторонникам с Запада своим упорным неприятием всех компромиссов. Во всяком случае, в понедельник он потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил свое ночное видео о стойкости украинцев», — отмечается в публикации.
Также издание высказалось о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре страны (САП), которые занимаются коррупционным делом. Газета указывает на то, что эти «охотники за коррупцией» не являются ни от кого независимыми.
«Они могут быть независимы от государственной власти на Украине, но отнюдь не независимы от ее западных финансистов, вырвавших создание и содержание этих институтов у украинской стороны», — подчеркивает СМИ.
НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетической системы Украины. В дело оказались втянуты в том числе ближайшие соратники Зеленского.