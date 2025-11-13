Ричмонд
Подоляка: бойцы РФ взяли под контроль запорожское село Яблоково

Блогер отметил, что российским военным осталось пройти менее 8 км до Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские войска выбили боевиков ВСУ из села Яблоково под Гуляйполем, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Уже ночью в т.ч. и противник подтвердил наш полный контроль над Яблуновым (Яблоково — прим. ред.)», — написал он.

Блогер отметил, что российским военным осталось преодолеть менее 8 км, чтобы добраться до Гуляйполя.

Ранее стало появились сообщения о переходе под контроль российских войск расположенного рядом с Яблоковым в села Ровнополье.